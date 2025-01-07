Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beredar Telegram AKP Asep Iwan Dicopot dari Kapolsek Cinangka di Tengah Heboh Kasus Penembakan Bos Rental Mobil

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |20:36 WIB
Beredar Telegram AKP Asep Iwan Dicopot dari Kapolsek Cinangka di Tengah Heboh Kasus Penembakan Bos Rental Mobil
Ilustrasi Institusi Polri. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Beredar surat telegram mutasi jabatan di internal wilayah hukum Polda Banten. Salah satunya adalah, AKP Asep Iwan Kurniawan yang dicopot dari jabatan Kapolsek Cinangka. 

Mutasi jabatan ini muncul di tengah hebohnya kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang. 

Dalam surat telegram tersebut, AKP Iwan Kurniawan dimutasi ke Pama Yanma Polda Banten. Pencopotannya tersebut tertera dalam rangka pemeriksaan (riksa). 

Masih dalam telegram itu, Kapolsek Cinangka nantinya bakal dijabat oleh IPTU Rusnata yang sebelumnya Kapolsek Purwakarta Polres Cilegon.

 

Sementara, Kapolsek Purwakarta Polres Cilegon nantinya bakal diisi oleh IPTU Sukanda. 

Tak hanya itu, dalam telegram itu, Brigadir Deri Andriani BA Polsek Cinangka juga dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam rangka pemeriksaan. 

 

