PDIP Bilang Hasto Pegang Bukti 5 Kasus Skandal Korupsi Pejabat Negara

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) PDI Perjuangan, Guntur Romli menyebut ada lebih dari lima kasus skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara yang telah dipegang bukti-buktinya oleh Hasto Kristiyanto. Hasto berencana untuk membongkar skandal kasus korupsi tersebut.

"Ya pasti lebih (dari satu kasus). Ya lima kasus lebih itu," kata Guntur dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Bom Waktu Skandal Pejabat, Gertak atau Nyata' yang ditayangkan secara langsung iNews, Selasa (7/1/2025).

Guntur menegaskan bahwa skandal kasus yang melibatkan pejabat negara yang akan dibongkar Hasto ini berkaitan dengan kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan hingga penggunaan hukum untuk menyerang lawan politik.

Dia menyebut skandal kasus tersebut tidak berkaitan dengan kasus personal atau pribadi dari pejabat negara.

"PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal, isu-isu pribadi seseorang. Tetapi kita mau fokus benar-benar kalo ini serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik, kemudian kalo ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum," ujarnya.

Guntur memastikan jika Sekjennya itu benar-benar memiliki sejumlah bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara.

"Bukti-bukti itu ada di mas Hasto, kemudian videonya juga ada di mas Hasto," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)