Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Bilang Hasto Pegang Bukti 5 Kasus Skandal Korupsi Pejabat Negara

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |21:23 WIB
PDIP Bilang Hasto Pegang Bukti 5 Kasus Skandal Korupsi Pejabat Negara
Jubir PDIP bilang Hasto pegang bukti kasus korupsi 5 pejabat negara (Foto : iNews)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) PDI Perjuangan, Guntur Romli menyebut ada lebih dari lima kasus skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara yang telah dipegang bukti-buktinya oleh Hasto Kristiyanto. Hasto berencana untuk membongkar skandal kasus korupsi tersebut.

"Ya pasti lebih (dari satu kasus). Ya lima kasus lebih itu," kata Guntur dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Bom Waktu Skandal Pejabat, Gertak atau Nyata' yang ditayangkan secara langsung iNews, Selasa (7/1/2025).

Guntur menegaskan bahwa skandal kasus yang melibatkan pejabat negara yang akan dibongkar Hasto ini berkaitan dengan kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan hingga penggunaan hukum untuk menyerang lawan politik. 

Dia menyebut skandal kasus tersebut tidak berkaitan dengan kasus personal atau pribadi dari pejabat negara.

"PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal, isu-isu pribadi seseorang. Tetapi kita mau fokus benar-benar kalo ini serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik, kemudian kalo ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum," ujarnya.

Guntur memastikan jika Sekjennya itu benar-benar memiliki sejumlah bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara.

"Bukti-bukti itu ada di mas Hasto, kemudian videonya juga ada di mas Hasto," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175526//viral-pTzJ_large.jpg
PDIP Tolak Tim Senam Israel Berlaga di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171388//wahyudin-VdSX_large.jpg
5 Fakta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin, Viral Ingin Rampok Uang Negara Berujung Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171279//viral-ugn9_large.jpeg
Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, PDIP Pecat Wahyudin Moridu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement