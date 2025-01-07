Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ade Armando Tantang Hasto Segera Bongkar Pejabat-Pejabat yang Korup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |21:33 WIB
Ade Armando Tantang Hasto Segera Bongkar Pejabat-Pejabat yang Korup
Ade Armando tantang Hasto Kristiyanto segera ungkap para pejabat yang korup (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politikus PSI, Ade Armando mengatakan masyarakat Indonesia tengah menunggu Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membongkar pejabat-pejabat yang terlibat dugaan kasus korupsi. Sebagaimana klaim Hasto yang menyebutkan memiliki data tentang para pejabat korup. 

"Justru saya sebagai warga negara dan saya rasa kita semua, itu mau menunggu sekarang. Itu sebuah informasi sangat penting, bahkan Bung Connie kan menyebutnya sebagai bom waktu, akan meledak," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertema Bom Waktu Skandal Pejabat, Gertak atau Nyata? sebagaimana ditayangkan iNews TV, Selasa (7/1/2025).

Diketahui, Hasto mengklaim memiliki data-data hingga video tentang para pejabat yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi. Bahkan, juru bicara PDIP, Guntur Romli dalam program Rakyat Bersuara pun mengamininya sehingga mau tak mau dia sekarang harus percaya pula.

"Kalau itu dinyatakan oleh mas Hasto sendiri, dan sekarang Bung Romli yah sekarang saya harus percaya dong. Kan orang yang mengatakannya kami punya bukti-bukti tersebut, kami sudah buat video-video tersebut," tuturnya.

Ade Armando menytakan, dirinya tak memiliki urusan apapun dengan orang-orang yang mungkin dimaksud Hasto sebagai pejabat korup. 

 

Halaman:
1 2
      
