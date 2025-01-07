Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Penyidik Sebut KPK Geledah Rumah Hasto untuk Ketahui Keberadaannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |21:35 WIB
Eks Penyidik Sebut KPK Geledah Rumah Hasto untuk Ketahui Keberadaannya
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo. Foto: Tangkapan Layar iNEWS TV.
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Eks penyidik KPK Yudi Purnomo menduga bahwa lembaga antirasuah melakukan hal itu ingin mengetahui keberadaan dari Hasto.

“Saya menganalisis bahwa ketika penyidik hari ini melakukan penggeledahan tentu saya duga ada kaitan mereka ingin mengetahui keberadaan Pak Hasto ada di mana,” kata Yudi dalam Rakyat Bersuara: Bom Waktu Skandal Pejabat, Gertak atau Nyata di iNews, Selasa (7/1/2025).

Sebab menurutnya, sampai saat ini Hasto belum memenuhi panggilan KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

“Karena sampai saat ini kan, bisa jadi penyidik mungkin ingin menyampaikan surat pemanggilan ulang, karena kan Pak Hasto tak datang dan minta reschedule,” jelas dia.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyandang status tersangka dalam dua perkara. Yang pertama, tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) menyeret nama buronan Harun Masiku.

Kemudian, Hasto ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya KPK dalam menangkap Harun Masiku yang telah menyandang status buron.

 

Halaman:
1 2
      
