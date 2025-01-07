Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Perlu Dukungan Hadapi Berbagai Tantangan ke Depan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |22:24 WIB
Diskusi Paparan Awal Tahun 2025 Pembangunan Indonesia 2024: Harapan dan Tantangan (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA – Kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, selain terjadi perang di sejumlah Negara bagian, juga ada krisis pangan, dan persoalan perubahan iklim. Pemerintah tentunya memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak dalam menghadapi tantangan tersebut.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadyah Din Syamsuddin menegaskan, dirinya tak memiliki keraguan terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi tantangan tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan jangan dulu memikirkan 2029 karena ada tantangan internal, yakni political liability.

"Ini tidak mudah karena ada warisan pemerintah masa sebelumnya yang tidak sederhana," ujar Din saat diskusi Paparan Awal Tahun 2025 Pembangunan Indonesia 2024: Harapan dan Tantangan di Jakarta, dikutip, Selasa (7/1/2025).

Din mengaku mengantongi banyak informasi mengenai ketegasan Prabowo dalam menampilkan diri sebagai motor kebangkitan Islam.  Hal tersebut, menurut Din, memberikan harapan bahwa Prabowo sebagai pemimpin besar dunia.

Sementara Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Shaifuddin, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengungkap mengenai tantangan dalam merealisasikan berbagai program kerakyatan pemerintahan Prabowo. Di antaranya, terkait minimnya anggaran, perlawanan pihak yang merasa terganggu serta korupsi yang tak mudah diberantas.

 

Halaman:
1 2
      
