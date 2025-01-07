Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ade Armando Ingatkan Hasto: Klaim Selama Ini Punya Bukti Pejabat Korupsi tapi Malah Didiamkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |22:29 WIB
Ade Armando Ingatkan Hasto: Klaim Selama Ini Punya Bukti Pejabat Korupsi tapi Malah Didiamkan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
A
A
A

JAKARTA - Politikus PSI, Ade Armando mengingatkan, tentang konsekuensi hukum atas klaim Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut memiliki data dan video pejabat terlibat korupsi. Hasto bisa terdampak hukum manakala dia memiliki bukti korupsi, tapi malah menyimpannya.

"Jadi, memang data-data itu bahaya kalau ditutup-tutupi, menurut saya apa yang dilakukan pak Hasto itu kurang tepat bahwa beliau itu selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi oleh para pejabat, dari mana kemana saya tak tahu, tapi dia mengumpulkan data-data pejabat yang korup dan melanggar hukum tapi dia diamkan," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertema Bom Waktu Skandal Pejabat, Gertak atau Nyata? sebagaimana ditayangkan Inews TV melalui chanel Youtubenya pada Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, saat kasusnya tengah mencuat dan ramai, dia justru menyatakan bakal membongkar data-data tentang pejabat korup tersebut, yang mana dinilainya tak tepat dan tak pantas. Pasalnya, jika memang Hasto memiliki data-data yang sangat kuat, yang busa menjadi seperti bom waktu, dan yang akan mengguncangkan Indonesia, informasi tersebut tentulah sangat penting.

"Artinya, itu informasi-informasi besar, bukan informasi receh-receh, bukan informasi tak penting, ini pasti penting, pasti menyangkut nama-nama orang terkemuka, nah kenapa itu selama ini anda tutup-tutupi," tuturnya.

"Kemudian saya sampai bertanya, betul gak kalau sampai anda menutup-nutupi informasi mengenai korupsi dan anda dengan sengaja menyembunyikannya di bawah meja, di bawah tempat tidur, dan seterusnya, anda turut bersalah dalam tindak pidana korupsi tersebut," beber Ade lagi.

Dia menambahkan, manakala benar seseorang menutup-nutupi informasi tentang dugaan korupsi yang dilakukan seseorang, tentu orang tersebut turut terlibat dalam menutupi informasi kasus korupsi itu sendiri, yang mana merupakan hal terlarang dalam UU Korupsi. Namun demikian, dia sendiri sangat menantikan agar Hasto berani membongkar siapa saja yang terlibat dalam korupsi sebagaimana dalam klaimnya itu.

Sehingga, masyarakat Indonesia pun bisa tahu siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi. Sekaligus menjadi efek jera bagi siapapun orang yang ingin melakukan korupsi di Indonesia ini.

 

