PDIP Klaim Punya Bukti Skandal Pejabat, Joman: Kenapa Ngga Ditunjukin dari Dulu?

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan mempertanyakan sikap PDIP yang mengaku memiliki dugaan bukti ‘skandal’ pejabat termasuk Presiden RI ke-7 Jokowi sejak dulu.

Hal itu ia sampaikan di Rakyat Bersuara: Bom Waktu Skandal Pejabat, Gertak atau Nyata di iNews, Selasa (7/1/2025). Ia pun menuturkan, jika benar PDIP memiliki bukti tersebut, seharusnya disampaikan sejak dulu.

“Kalau saya, pertanyaan saya kenapa ngga dari tahun lalu, atau dari dua tahun yang lalu dibuka itu,” kata Andi.