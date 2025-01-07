Tenaga Pendidik Sespim Polri Dibekali Pengetahuan Teknologi Pikiran

JAKARTA - Yayasan Kesehatan Mental Keluarga (YKMK) menggelar Workshop Body, Mind and Soul Transformation bersama para Widyaiswara dan Gadik Sespim Polri di Sespim Lemdiklat Polri, di Lembang 6-7 Januari 2025.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para Widyaiswara dan Tenaga Pendidik tersebut diikuti oleh puluhan Jenderal Polisi.

Kepada wartawan Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si mengatakan, dalam rangka upaya peningkatan kemampuan Widiyaiswara dan Gadik untuk menyambut Peserta Didik Sespimti dan Sespimmen yang rencananya Pembukaan pendidikan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025 mendatang.

"Para Widyaiswara serta tenaga pendidik Polri perlu dibekali pengetahuan terkait Mind Technology (Teknologi Pikiran).

Karena disiplin ilmu ini mengajarkan pentingnya untuk mengenal kualitas mentalitas diri dalam mengelola pikiran dan emosi negatif, sekaligus membangun kesadaran perbaikan kualitas mentalitas," ujarnya.

"Dan itu haruslah dimulai dari diri sendiri, apabila kualitas mentalitas seseorang sehat dan seimbang dalam mengelola emosi negatif, maka diharapkan akan baik pula sikap tindaknya diluar," paparnya.

"Materi Pelatihan Body, Mind and Soul Transformation ini diharapkan akan menjadi satu khasanah baru dalam menghadapi tantangan para Widyaiswara dan Gadik Sespim Polri, pada saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik nantinya," tambahnya.

Lebih lanjut, pengetahuan tentang teknologi pikiran diharapkan akan secara estafet disampaikan Para Widyaiswara dan Gadik Sespim Polri kepada para serdik sehingga nantinya pada saat mereka bertugas dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui perkembangan ilmu pengetahuan ini kami berharap dapat menjadi bekal para serdik dalam menjawab setiap permasalahan tugas dan tantangan kedepan" ujarnya.