Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Hentikan Penyelidikan di Kasus Satu Keluarga Tewas di Ciputat Tangsel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |00:19 WIB
Polisi Hentikan Penyelidikan di Kasus Satu Keluarga Tewas di Ciputat Tangsel
Ilustrasi
A
A
A

TANGSEL - Polisi menjelaskan status hukum kasus pria AF (31) yang membunuh istrinya YL (28) dan anaknya AH (3) dirumahnya di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan lantaran terlilit pinjaman online. Kini, polisi pun menghentikan kasus tersebut lantaran AF meninggal dunia.

“Dihentikan demi hukum. Karena diduga pelaku sudah meninggal dunia,” kata Kapolsek Ciputat, Kompol Kemas Arifin kepada wartawan, Senin (7/1/2025).

Sebagai informasi, ketiga korban itu adalah suami berinisial AF (31), istri inisial YL (28), dan anak inisial AH (3). Ketiga korban tersebut ditemukan pada Minggu (15/12/2025) lalu pukul 11.00 WIB.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440//kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3175990//viral-TIuJ_large.jpg
Duh! Gedung Menara Pandang di Tangsel Kotor Terbengkalai, Sempat Digadang Jadi Ikon Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175278//pemerintah-bJEA_large.jpg
Kemenag Jadikan Masjid Benteng untuk Mencegah Pinjol dan Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175135//viral-B8ci_large.jpg
2 Sekolah Internasional di Tangsel Dapat Ancaman Bom, Gegana Brimob Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140//pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420//viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement