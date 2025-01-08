Anwar Usman Paman Gibran Jatuh, 3 Sidang Panel Sengketa Pilkada di MK Ditunda

JAKARTA - Hakim Konstitusi Anwar Usman dikabarkan sakit dan menjalani perawatan sejak Selasa, 7 Januari 2025. Jatuh sakitnya Paman Gibran Rakabuming Raka itu membuat tiga sidang panel sengketa Pilkada serentak di MK, harus ditunda.

"Pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi dari pak Anwar itu kemarin jatuh kemudian harus Opname," kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Enny menyebut Anwar jatuh saat sedang jalan. Hingga kini, kondisi Anwar Usman masih dalam observasi.

"Jatuh pas jalan, beliau jatuh, mungkin enggak tahu kesandung atau apa sehingga kemudian diobservasi," tuturnya.