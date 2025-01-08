Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anwar Usman Paman Gibran Jatuh, 3 Sidang Panel Sengketa Pilkada di MK Ditunda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |09:53 WIB
Anwar Usman Paman Gibran Jatuh, 3 Sidang Panel Sengketa Pilkada di MK Ditunda
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Hakim Konstitusi Anwar Usman dikabarkan sakit dan menjalani perawatan sejak Selasa, 7 Januari 2025. Jatuh sakitnya Paman Gibran Rakabuming Raka itu membuat tiga sidang panel sengketa Pilkada serentak di MK, harus ditunda. 

"Pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi dari pak Anwar itu kemarin jatuh kemudian harus Opname," kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). 

Enny menyebut Anwar jatuh saat sedang jalan. Hingga kini, kondisi Anwar Usman masih dalam observasi. 

"Jatuh pas jalan, beliau jatuh, mungkin enggak tahu kesandung atau apa sehingga kemudian diobservasi," tuturnya. 

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
