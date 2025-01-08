Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Temui Jaksa Agung, Apa yang Dibahas?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |11:55 WIB
Ketua KPK Temui Jaksa Agung, Apa yang Dibahas?
Ketua KPK bertemu Jaksa Agung
A
A
A

JAKARTA - Ketua KPK, Setyo Budiyanto menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (8/1/2025) menjelang siang tadi. Jaksa Agung pun menyebutkan, kedatangan Ketua KPK tersebut sangat berarti bagi Kejagung.

"Pada pagi ini kami mendapat kunjungan kehormatan dari Ketua KPK dan para Wakil Ketua setelah dilantik bulan yang lalu. Tentunya kehadiran beliau sangat berarti bagi kami karena kita memiliki langkah-langkah yang sinergitas diantara kami," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin pada wartawan di Kejagung RI, Rabu (8/1/2025).

Menurutnya, kedatangan para pimpinan KPK ke Kejagung tersebut menjadi langkah awal untuk melangkah ke depan menjadi lebih baik lagi. Khususnya berkaitan sinergitas antara Kejagung RI dengan KPK RI.

Adapun Ketua KPK, Setyo Budiyanto tiba di Kejagung RI pada Rabu (8/1/2025) sekira pukul 10.00 WIB tadi. Setelah satu jam, jajaran pimpinan KPK bersama jajaran Kejagung RI pun selesai melakukan pertemuannya itu dan memberikan keterangan pers pada awak media.

"Jadi, hari ini sesuai dengan jadwal kami pimpinan KPK melaksanakan pertemuan dengan Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran, ada Pak Jam kemudian kepala badan, kemudian pejabat tinggi madya maupun pejabat tinggi Pratama," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

(Khafid Mardiyansyah)

      
