INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Fenomena Perigee Sebabkan Banjir Rob di Pesisir Jakarta Utara, Apa Itu?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |12:06 WIB
Fenomena Perigee Sebabkan Banjir Rob di Pesisir Jakarta Utara, Apa Itu?
Fenomena Perigee Sebabkan Banjir Rob di Pesisir Jakarta Utara, Apa Itu?
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan potensi banjir rob yang terjadi di kawasan Jakarta Utara pada awal tahun 2025 ini. Potensi banjir rob itu disebabkan karena fenoma perigee yaitu jarak terdekat bulan ke bumi yang menyebabkan air laut berada pada tingkat pasang tertinggi.

"Adanya fenomena perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) pada tanggal 7 Januari 2025 dan bulan purnama pada tanggal 13 Januari 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum," kata Direktur Meteorologi Maritim, Eko Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/1/2025).

Eko menyebut beberapa wilayah pesisir Indonesia terancam mengalami banjir rob, termasuk pesisir Jakarta. Adapun potensi banjir rob itu bisa terjadi pada 9-17 Januari 2025.

"Potensi terjadi banjir rob di wilayah Pesisir Jakarta Utara pada tanggal 9-17 Januari 2025," dikutip dalam keterangan itu.

Sejumlah wilayah pesisir Jakarta Utara yang berpotensi terjadi banjir rob di antaranya Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke dan Penjaringan.

 

