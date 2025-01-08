Eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio kembali Datangi Kantor KPK, Diperiksa Lagi dalam Kasus Hasto

JAKARTA - Eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2025).

Pantauan di lokasi, Agustiani tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 11.09 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam.

Dalam kesempatan tersebut, ia terlihat didampingi tiga orang laki-laki. Tidak ada pernyataan yang disampaikan Agustiani pada kesempatan tersebut.

Diketahui, Agustiani Tio sempat diperiksa terkait kasus yang menjerat Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto pada Senin (6/1/2025).

Seusai pemeriksaan tersebut, Agustiani mengaku dalam pemeriksaannya itu ia berada kondisi yang tidak seratus persen fit. Akan hal itu, ia menyatakan akan kembali diperiksa.

Sementara itu, penasihat hukum Agustiani, Army Mulyanto menyatakan, pemeriksaan lanjutan kliennya itu akan dilakukan Rabu pekan ini.