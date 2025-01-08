Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Menghilang saat Rumahnya Digeledah KPK, PDIP Ungkap Keberadaannya

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |12:25 WIB
Hasto Menghilang saat Rumahnya Digeledah KPK, PDIP Ungkap Keberadaannya
Rumah Hasto Digeledah KPK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah memastikan jika Hasto Kristiyanto masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan, dia menyebut Hasto masih pulang pergi dari kediamannya ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana, pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu juga menyebut jika Hasto masih suka pulang ke kediamannya. Hanya saja, dia tak menyebut kediaman yang dimaksud di daerah Bekasi Timur, Jawa Barat atau tidak.

"Pak Hasto ada di rumahnya, setiap hari ke DPP. Memang pak Hasto kabur?," ujarnya menegaskan.

Namun demikian, Said mengaku tidak mengetahui keberadaan Hasto pada saat penggeledahan kediamannya di Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (7/1) kemarin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak mendapatkan konfirmasi (keberadaan Hasto saat rumahnya digeledah KPK)," tutup Said Abdullah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, pada Selasa (7/1/2025). Tak hanya itu, mobil yang ada di garasi kediaman Hasto pun ikut digeledah penyidik.

 

