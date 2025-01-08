Bertemu Jaksa Agung, Ketua KPK Bahas Masalah Pemulihan Aset

JAKARTA - Ketua KPK, Setyo Budiyanto menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kantor Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (8/1/2025) menjelang siang tadi. Pertemuan tersebut membahas tentang sinergitas dalam pemberantasan korupsi, salah satunya poinnya tentang pemulihan aset.

"Ada beberapa hal yang kami bahas bersama, poin-poinnya antara lain menindaklanjuti pertemuan hari ini, nanti akan ditindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya," ujar Setyo pada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Menurutnya, pihaknya bakal melakukan secara reguler dalam membahas sejumlah isu penting tentang masalah pemberantasan korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi menjadi atensi Presiden RI, Prabowo Subianto pada asta citanya.

Maka itu, kata dia, menjadi perhatian utama bagi semua aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi, khususnya KPK dan Kejagung. Sehingga, perlu dilakukan sinergitas, kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi dalam berbagai hal.

"Tadi kita bahas juga terkait masalah pelatihan, pendidikan, kemudiam kerjasama meningkatkan hubungan yang sudah dilakukan selama ini oleh KPK dengan luar negeri. Kemudian juga masalah peningkatan dalam rangka upaya aset recovery karena di Kejaksaan Agung ada badan baru, yaitu pemulihan aset," tuturnya.