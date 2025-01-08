Selain Kuota, Prabowo Bakal Lobi MBS untuk Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal melobi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS), untuk membangun kampung haji di Arab Saudi. Diplomasi antar-negara itu akan dilakukan Prabowo saat berkunjung ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025.

"Beliau akan berangkat ke Arab Saudi tanggal 28-29 Januari, setelah beliau kunjungan dari India dan dari Pakistan, lalu ke Arab Saudi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Dalam kunjungan itu, Wachid menyampaikan, Prabowo akan membahas sejumlah hal dengan MBS. Pertama, kata dia, meminta dukungan pada Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji 2025. Kedua, sambungnya, Prabowo akan membicarakan perihal pembangunan kampung haji.

"Beliau sangat perhatian penuh terhadap haji, makanya Pak Prabowo akan ketemu MBS Itu dalam rangka membicarakan masalah kampung haji dan tempatnya sekalian, itu yang nanti akan kawasan yang akan diberikan kepada Indonesia, ini akan dibicarakan," tutur Wachid.

Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI ini pun menyampaikan, Prabowo juga akan melobi MBS agar kuota haji Indonesia bertambah. Ia mengatakan, tambahan kuota akan diprioritaskan pada jemaah lansia.

"Jadi Pak Presiden juga akan minta tambahan kuota. Tambahan kuota itu terutama Untuk diperuntukkan kepada lansia, diutamakan kepada lansia. Karena zaman Haji kita itu masih ada yang berumur Ada yang berumur 100 tahun, ada yang 95 tahun, diutamakan itu. Beliau akan minta tambahan kuota, itu yang akan disampaikan kepada kami," terang Wachid.