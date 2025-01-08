Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Kasus Harun Masiku, Eks Penyidik KPK hingga Kader PDIP Diperiksa

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |15:24 WIB
Buntut Kasus Harun Masiku, Eks Penyidik KPK hingga Kader PDIP Diperiksa
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW), dan perintangan perintangan penyidikannya dengan tersangka Hasto Kristiyanto. 

"Hari ini Rabu (8/1) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK suap penetapan Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya, dengan Tersangka HK," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025). 

Adapun, saksi yang dipanggil ialah, Kader PDI-P, Saeful Bahri; eks penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal; Kasubbag Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu di KPU RI dari tahun 2019, A. Bagus Makkawaru; dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Utara periode 2019-2024, Agus Muriyanto. 


Belum diketahui materi apa yang akan digali penyidik dari keterangan mereka. Keempat saksi itu dijadwalkan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. 


Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.


"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).

 

Halaman:
1 2
      
