INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ajak Polri Sama-Sama Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |15:42 WIB
KPK Ajak Polri Sama-Sama Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Ketua KPK Bertemu dengan Kapolri. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Ketua KPK Setyo Budiyanto mengajak Polri untuk sama-sama meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

"Kami minta dukungan dari Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK ini menjadi lebih baik," kata Setyo usai audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

"Karena ini berkaitan dengan sekali lagi persepsi yang pengaruhnya bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional," sambungnya.

Setyo mengatakan, meskipun dalam lima tahun terakhir Indonesia memiliki IPK rendah, namun dia meyakini jika ada kerja sama antara KPK dan Polri, Indonesia dapat mengalami peningkatan.

"Jadi meskipun ini indikatornya banyak ada 8-9 indikator untuk bisa mengukur ini, tapi kalau kami sama-sama untuk bisa menjaga dan mengubah atau meningkatkan ini mudah-mudahan IPK yang selama ini kurang menjadi lebih baik lagi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meyakini bahwa pihaknya dapat membantu meningkatkan IPK Indonesia, terutama dengan bantuan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).

 

