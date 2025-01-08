Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Tak Hadiri Penetapan Gubernur Jakarta, Ini Alasannya 

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |15:45 WIB
Ridwan Kamil Tak Hadiri Penetapan Gubernur Jakarta, Ini Alasannya 
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA  - Juru bicara Ridwan Kamil, Juwanda mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak dapat menghadiri penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

"Kang Ridwan Kamil kebetulan minggu ini sedang di luar pulau Jawa sehingga tidak dapat menghadiri langsung," kata Juwanda kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Namun, Juwanda memastikan bahwa Suswono akan hadir langsung dalam penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, mewakili pasangan nomor urut 1.

"Penetapan tersebut insyaAllah akan dihadiri oleh Pak Suswono," katanya.

Di sisi lain, Juwanda kembali menegaskan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 menerima penetapan tersebut, serta mengucapkan selamat pada Pramono dan Rano Karno. 

 

