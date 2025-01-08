Kronologi Lengkap Ibu dan 4 Anaknya Aniaya Brutal Hingga Korban Ditelanjangi di Pluit

JAKARTA - Kronologi lengkap ibu dan 4 anaknya aniaya brutal hingga korban ditelanjangi di Pluit, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Diketahui, kejadian tersebut viral di media sosial.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Lukman mengungkapkan kronologi kasus pengeroyokan tersebut.

Lukman mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam (4/1). Dia menuturkan, korban tersebut diduga adalah selingkuhan dari suami pelaku.

"Duduk perkaranya itu pengeroyokan, diawali kecemburuan, diduga dia (korban) selingkuh sama suaminya tersangka. Jadi korban itu diduga selingkuh sama suaminya tersangka," ucap.

Berdasarkan tayangan video yang viral, perempuan tersebut dikeroyok dan ditelanjangi di tengah jalan Pluit Selatan II. Tampak ditonton oleh warga sekitar. Anak-anak pelaku juga sembari melontarkan kata-kata kasar kepada korban.

Terlihat korban hanya bisa pasrah saat dibuka celananya di tengah jalan dan di depan banyak masyarakat.

"Korban dikeroyok, terus ada video mau ditelanjangi. sesuai video ditelanjangi ditarik bawahnya (celana)," jelas Lukman.