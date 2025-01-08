Ramalan Jakarta Bakal Digulung Tsunami 1,8M Usai Ledakan Dahsyat Megathrust

JAKARTA - Ramalan Jakarta bakal digulung tsunami 1,8 meter usai ledakan dahsyat megathrust, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Isu megathrust kembali mencuat setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil riset terbarunya

Sebelumnya, peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi, BRIN Nuraini Rahma Hanifa mengatakan, potensi bencana dalam bentuk gempa megathrust dan tsunami di wilayah selatan Jawa bisa saja terjadi.

Segmen megathrust di selatan Jawa, termasuk Selat Sunda, menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1.

"Potensi megathrust ini dapat memicu goncangan gempa yang besar dan tsunami, yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam," ujarnya dikutip, Rabu (8/1/2025).

Berdasarkan simulasi BRIN bersama tim peneliti dari berbagai institusi, jika tsunami terjadi, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta.

Fenomena serupa juga pernah terjadi, seperti tsunami Pangandaran 2006 yang dipicu oleh marine landslide di dekat Nusa Kambangan.

"Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya," tuturnya.

Oleh karena itu, BRIN menekankan pentingnya mitigasi melalui pendekatan struktural dan non-struktural.

Pendekatan struktural dengan melakukan pembangunan tanggul penahan tsunami, pemecah ombak dan penataan ruang di kawasan pesisir dengan memperhatikan jarak aman 250 meter dari bibir pantai.