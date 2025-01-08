Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BP Haji Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK, Ingin Tata Kelola Transparan dan Bebas Korupsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |16:26 WIB
BP Haji Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK, Ingin Tata Kelola Transparan dan Bebas Korupsi
BP Haji rekrut 7 mantan penyidik KPK (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penyelenggara (BP) Haji merekrut 7 mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kepolisian serta 1 dari Kejaksaan yang dikenal memiliki integritas tinggi. Mereka kini menempati posisi penting di eselon 2, dan 1 di antaranya mantan penyidik KPK dari kepolisian diusulkan untuk menduduki jabatan eselon 1.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan perekrutan penyidik KPK ini merupakan wujud dari komitmen dalam melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.

Apalagi, kata Dahnil, sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.

“BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujar Dahnil dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

Dahnil juga menegaskan komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi.

“BP Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa,” pungkasnya. 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Haji BP Haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176472//anggota_dprd_mojokerto_diperiksa_kpk-gtfN_large.jpg
Kasus Korupsi Kuota Haji, Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176246//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WbYG_large.jpg
KPK: Pejabat Kementerian hingga Pemda Kerap Gunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125//kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175969//hukum-EaQK_large.jpg
Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Tersangka Korupsi Dana Hibah Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175803//berkas_perkara_suap_proyek_jalur_kereta_api_lengkap-8h7g_large.jpg
Berkas Perkara Suap Proyek Jalur Kereta Api Lengkap, Risna Sutriyanto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175670//kasus_gratifikasi_rita_widyasari-Xwya_large.jpg
Kasus Gratifikasi Rita Widyasari, KPK Buru WN India Sankalp Jaithalia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement