BP Haji Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK, Ingin Tata Kelola Transparan dan Bebas Korupsi

JAKARTA - Badan Penyelenggara (BP) Haji merekrut 7 mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kepolisian serta 1 dari Kejaksaan yang dikenal memiliki integritas tinggi. Mereka kini menempati posisi penting di eselon 2, dan 1 di antaranya mantan penyidik KPK dari kepolisian diusulkan untuk menduduki jabatan eselon 1.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan perekrutan penyidik KPK ini merupakan wujud dari komitmen dalam melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.

Apalagi, kata Dahnil, sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.

“BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujar Dahnil dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

Dahnil juga menegaskan komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi.

“BP Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)