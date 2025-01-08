Raffi Ahmad Sudah Lapor LHKPN, KPK Tengah Verifikasi

, Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |16:28 WIB

Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Pemuda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Pemuda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan,Rabu (8/1/2025).

Budi menjelaskan, pihaknya saat ini sedang memverifikasi LHKPN yang disampaikan Raffi Ahmad.

"Verifikasi untuk memastikan aset-asetnya sudah dimasukkan dalam laporan," ujarnya.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id.