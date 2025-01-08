JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Pemuda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan,Rabu (8/1/2025).
Budi menjelaskan, pihaknya saat ini sedang memverifikasi LHKPN yang disampaikan Raffi Ahmad.
"Verifikasi untuk memastikan aset-asetnya sudah dimasukkan dalam laporan," ujarnya.
Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id.