Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raffi Ahmad Sudah Lapor LHKPN, KPK Tengah Verifikasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |16:28 WIB
Raffi Ahmad Sudah Lapor LHKPN, KPK Tengah Verifikasi
Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Pemuda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Pemuda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

"Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan,Rabu (8/1/2025).

Budi menjelaskan, pihaknya saat ini sedang memverifikasi LHKPN yang disampaikan Raffi Ahmad. 

"Verifikasi untuk memastikan aset-asetnya sudah dimasukkan dalam laporan," ujarnya. 

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176472//anggota_dprd_mojokerto_diperiksa_kpk-gtfN_large.jpg
Kasus Korupsi Kuota Haji, Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176246//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WbYG_large.jpg
KPK: Pejabat Kementerian hingga Pemda Kerap Gunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125//kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175969//hukum-EaQK_large.jpg
Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Tersangka Korupsi Dana Hibah Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175803//berkas_perkara_suap_proyek_jalur_kereta_api_lengkap-8h7g_large.jpg
Berkas Perkara Suap Proyek Jalur Kereta Api Lengkap, Risna Sutriyanto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175545//akhmad_wiyagus-hbOX_large.jpg
Segini Kekayaan Akhmad Wiyagus, Wamendagri yang Baru Dilantik Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement