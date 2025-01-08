Komisi X DPR Angkat Bicara soal Ditunjuknya Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia

JAKARTA - Komisi X angkat bicara terkait penunjukkan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional (Timnas) Indonesia. Kluivert resmi menggantikan Sin Tae Yong (STY) setelah diberhentikan oleh PSSI.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani berharap Patrick Kluivert harus jauh lebih hebat dari sisi strategi dan juga taktiknya. Yang terpenting, dia berharap, Kluivert juga mampu melanjutkan fondasi yang sudah ditanam atau dibuat oleh STY.

"Nah inilah yang harus dilanjutkan oleh pelatih baru. Jangan sampai nanti pelatih baru ini justru merusak fondasi yang sudah dibuat oleh STY. Nah itu saran kami kepada PSSI," kata Lalu di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).