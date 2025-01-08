Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag dan Dubes AS Teken MoU Program Fulbright di Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |17:54 WIB
Menag dan Dubes AS Teken MoU Program Fulbright di Indonesia
Menag dan Dubes AS Teken MoU Program Fulbright di Indonesia/Kemenag
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk bekerja sama dalam perluasan Program Fulbright Departemen Luar Negeri AS, di Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). Ini merupakan program beasiswa dari Pemerintah AS, ke lembaga dan individu binaan Kemenag (MORA).

Sinergi ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat program pertukaran pelajar dan budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia.

“Hari ini saya menandatangani MoU dengan Dubes AS untuk perluasan program Fulbright di Indonesia. Ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama untuk terus memperluas akses beasiswa bagi siswa dan santri pada lembaga pendidikan menengah binaan Kementerian Agama, serta civitas academica Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) untuk kuliah di Amerika,” ujarnya.

“Saya termasuk salah satu penerima Fulbright Scholar dan merasakan langsung manfaat program ini,” sambung Menag Nasaruddin.

MoU ini kata dia, membuka kesempatan bagi para siswa, santri, mahasiswa, dan akademisi di lembaga pendidikan menengah atau tinggi binaan Kementerian Agama untuk mendapat beasiswa studi atau penelitian, baik bergelar atau nongelar, di Amerika Serikat.

“Melalui MoU ini, madrasah atau pesantren dapat mengundang Asisten Pengajar Bahasa Inggris (ETA) Fulbright AS untuk mengajar bersama Bahasa Inggris di lembaga mereka,” tuturnya.

Kemenag juga telah memberikan beasiswa melalui Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB). Rinciannya sebanyak 4.031 beasiswa untuk jenjang S1. Jumlah ini terdiri atas 549 beasiswa reguler, 51 beasiswa prestasi, 99 beasiswa tahfidz, dan 3.318 beasiswa Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam (PJJ PAI) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, ada 14 mahasiswa yang mendapat beasiswa S1 pada perguruan tinggi di luar negeri.

"Sedangkan untuk jenjang S2, saat ini tercatat ada 385 mahasiswa penerima Beasiswa Magister Reguler pada sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri," ujar Nasaruddin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176279//sekretaris_jenderal_kemenag_kamaruddin_amin-7TH4_large.jpg
Wacana Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Gunakan APBN, Kemenag: Masih Kita Kaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176042//pemerintah-saRP_large.jpg
Ribuan Warga Ikuti Pawai Ta’aruf STQH Nasional, Kemenag: Simbol Persatuan dan Kerukunan Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175970//ponpes-MF4N_large.jpg
Imbas Tragedi Al Khoziny, Kemenag-Basarnas Bahas Mitigasi Risiko Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677//wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175391//pemerintah-QmB0_large.jpg
Kemenag Gembleng Mahasiswa Lintas Agama Jadi Pemimpin Masa Depan yang Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175359//kasus_korupsi_kuota_haji-nLtE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng dan Dirut PT Al Haramain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement