INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mensos Gus Ipul: Prabowo Ingin Percepat Realisasi Bangun Sekolah Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |18:11 WIB
Mensos Gus Ipul: Prabowo Ingin Percepat Realisasi Bangun Sekolah Rakyat
Mensos Gus Ipul bilang Prabowo ingin pembangunan sekolah rakyat dipercepat (Foto : Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Karena itu, Gus Ipul langsung bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk minta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membantu merealisasikan rencana Sekolah Rakyat yang akan dibangun Kementerian Sosial (Kemensos).

 “Kedatangan kami ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan intinya kami minta bantuan Kemendikdasmen. Pertama tentu tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul merupakan sekolah yang akan dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.

Perintah pembentukan sekolah rakyat, disampaikan Presiden Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 3 Januari 2025. Gus Ipul mengatakan pembentukan Sekolah Rakyat tentu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen. 

“Kami datang ke sini untuk mempercepat kolaborasi sehingga sekolah rakyat bisa segera terbangun,” ujarnya.

Sekolah Rakyat Ada Asrama

Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school) sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya.

“Tujuan utama sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka;” kata Gus Ipul.

 

Telusuri berita news lainnya
