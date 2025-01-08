Patrick Kluivert Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia? Saksikan Selengkapnya di The Prime Show “BYE SHIN TAE YONG, KLUIVERT SEMOGA GAK 'ZONK'?”

Setelah secara resmi PSSI mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kini, kursi panas pelatih timnas menjadi perhatian besar publik pecinta sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sejauh ini belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong. Namun, satu nama besar yang mulai terdengar adalah Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda.

Di episode terbaru The Prime Show malam ini bersama Abraham Silaban akan kembali menghadirkan tema hangat “BYE SHIN TAE YONG, KLUIVERT SEMOGA GAK 'ZONK'?” keputusan yang tentu menjadi pro dan kontra mengingat Timnas Indonesia pada Maret mendatang kembali kembali berlaga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sebagai tokoh sepak bola Belanda, nama Patrick Kluivert tidaklah asing dalam dunia sepak bola internasional. Sebagai pemain, ia adalah salah satu penyerang yang diandalkan di Belanda. Dengan pengalaman bermain di klub-klub elite Eropa seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Setelah gantung sepatu, Kluivert meniti karier sebagai pelatih dan memiliki pengalaman melatih tim-tim besar, termasuk menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan menjabat direktur akademi Paris Saint-Germain (PSG).

Meski demikian, melatih Timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Apakah Kluivert mampu menyelaraskan pendekatan eropanya dengan karakteristik unik pemain Indonesia dan membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi?

Saksikan selengkapnya di The Prime Show “BYE SHIN TAE YONG, KLUIVERT SEMOGA GAK 'ZONK'?” malam ini bersama Abraham Silaban, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

(Khafid Mardiyansyah)