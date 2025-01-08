Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Penyidik KPK Ronald: Firli Bahuri Pernah Cegah Penggeledahan Kantor DPP PDIP

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |18:52 WIB
Eks Penyidik KPK Ronald: Firli Bahuri Pernah Cegah Penggeledahan Kantor DPP PDIP
Eks Penyidik KPK Ronald Paul Sinyal usai diperiksa (foto: Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menjalani pemeriksaan terhadap eks penyidiknya, Ronald Paul Sinyal. Seusai pemeriksaan, ia mengungkapkan ada upaya eks Ketua KPK Firli Bahuri menghalangi penggeledahan di Kantor DPP PDIP. 

Menurutnya, dirinya yang waktu itu menjadi bagian tim penyidik kasus Harun Masiku, memiliki niatan untuk menggeledah Kantor DPP PDIP. Namun, hal tersebut dicegah Firli. 

"Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga kan sempat viral ya dulu ya, pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya. Cuman itu selalu disebut jangan dulu, sedang panas dan semacamnya. Itu dari saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya," kata Ronald di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2025). 

"Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya. Cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan pemerintahan sebelumnya seperti itu sih," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
