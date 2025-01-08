Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Jadi Tersangka, Effendi Simbolon: Petaka Buat Partai Lama Saya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |18:59 WIB
Effendi Simbolon mengaku prihatin Hasto jadi tersangka KPK (Foto : Okezone)
JAKARTA - Mantan kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon ikut merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku prihatin atas penetapan Hasto sebagai tersangka dugaan suap.

Effendi pun mengatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan petaka yang sangat besar bagi PDIP. 

“Turut prihatin saja. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya di sana,” katanya usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

1. Waktunya Pembaharuan

Lebih lanjut, Effendi menyinggung perlunya evaluasi mendalam atas kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia juga menganggap kasus ini sebagai momentum bagi PDIP untuk melakukan refleksi besar-besaran. 

“Sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin gitu. Harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, sudah waktunya ada pembaharuan total,” tuturnya.

Effendi mengatakan bahwa kasus yang menjerat Hasto ini fatal sehingga perlu pembaruan total di tubuh PDIP. Apalagi, kata dia, keberadaan Partai Politik (Parpol) bukan milik perorangan dan telah diatur oleh Undang-Undang (UU) di mana harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukan milik perorangan, Partai itu kan diatur undang-undang Parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” tuturnya.

 

