Ketua KPK Tegaskan Bersinergi dengan Polri Terkait Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kedatangannya hari ini ke Mabes Polri terkait kegiatan pelantikan penyumpahan, dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru.

"Tentunya adalah kami datang dalam rangka rangkaian kegiatan pelantikan penyumpahan dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru," kata Setyo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, Setyo mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut turut membahas beberapa hal teknis dalam rangka upaya meningkatkan sinergitas antara KPK dengan Polri.

Menurutnya, KPK bakal bersinergi dengan Polri dan unsur lainnya seperti Kortas Tipikor dan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri terkait dengan pemberantasan rasuah di Indonesia.

"Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga penindakan," katanya.

"Kemudian ada hal-hal lain juga yang kami bahas dalam pertemuan ini seperti pertemuan-pertemuan yang akan ditindaklanjuti baik itu yang sifatnya formal maupun informal bentuk dalam rangka pembahasan masalah-masalah yang berkaitan tetap dengan pemberantasan korupsi," sambungnya.