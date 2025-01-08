Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa 5 Saksi Terkait Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |21:26 WIB
Kejagung Periksa 5 Saksi Terkait Korupsi Impor Gula Tom Lembong
Tom Lembong jadi tersangka korupsi impor gula (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 5 orang saksi termasuk mantan anak buah Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong baik pejabat dan staf di Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015-2016.

“Pada Rabu 8 Januari 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa lima orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

Harli pun mengatakan bahwa mantan anak buah Tom Lembong yang diperiksa diantaranya GNY selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Kemudian, RJB selaku Direktur Bapokting Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan. 

Selanjutnya, SH selaku Kasubdit Bapokting Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan. SA selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Dan satu saksi berinisial ALF selaku Staf pada Angels Products.

“Adapun kelima orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 atas nama Tersangka TTL dkk,” ujar Harli.  

Berikut lima saksi yang diperiksa:

1. GNY selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan tahun 2015-2016.

2. RJB selaku Direktur Bapokting Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan.

3. SH selaku Kasubdit Bapokting Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan.

4. SA selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

5. ALF selaku Staf pada Angels Products.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176752//viral-HeiB_large.jpg
Kejagung: Kalau Silfester Muncul Kita Ambil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176534//sidang_praperadilan_nadiem_maarim-a3WR_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176513//muhammad_kerry_adrianto_riza_anak_pengusaha_riza_chalid-oFpK_large.jpg
Anak Riza Chalid Tak Ajukan Eksepsi, Sidang Lanjut ke Pemeriksaan Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176255//silfester_matutina-50q9_large.jpg
Eksekusi Kasus Silfester Matutina Dinilai Mandek, Kejaksaan Diminta Bertindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175968//nadiem_makarim-7coE_large.jpg
Jelang Putusan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Apapun Putusannya Kita Hormati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175961//kejagung-AXac_large.jpg
Kejagung Sebut Tak Ada Istilah Oplosan dalam Dakwaan Korupsi Pertamina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement