INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Biaya Haji Turun Jadi Rp55,4 Juta, PKS Harap Jamaah Dapat Pelayanan Terbaik

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |00:15 WIB
Biaya Haji Turun Jadi Rp55,4 Juta, PKS Harap Jamaah Dapat Pelayanan Terbaik
Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyambut positif keputusan pemerintah, dan DPR untuk menurunkan biaya ibadah haji. Meskipun demikian, PKS masih berharap penurunan lebih signifikan dapat dilakukan.

"Kami mengapresiasi adanya penurunan biaya ini, namun masih perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai angka yang lebih terjangkau bagi masyarakat," ungkap Habib Aboe Bakar dalam keterangannya, Rabu (9/1/2025).

Menurut Habib, dalam pandangan mini yang disampaikan, Fraksi PKS sudah menyodorkan beberapa usulan sebagai strategi mengurangi biaya haji. 

“Penurunan biaya haji dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah hari perjalanan dari 40 menjadi 30 hari. Hal ini diharapkan dapat menghemat biaya akomodasi dan logistik. Selain itu, penjualan kursi pesawat sesuai kelasnya juga dapat memberikan pilihan lebih bagi jamaah," ungkap anggota Komisi III DPR tersebut.

Namun demikian, Habib Aboe mengingatkan agar penurunan biaya haji ini tidak mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan. 

"Kualitas pelayanan tidak boleh dikorbankan. Pemerintah harus memastikan jamaah mendapatkan pelayanan terbaik. Pelayanan haji harus berkelas," tegasnya.

"Kami berharap pemerintah terus memperhatikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan terjangkau," pungkasnya.

 

