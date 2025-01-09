Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Usut Pelanggaran Etik Hakim PN Jakpus yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |04:07 WIB
KY Usut Pelanggaran Etik Hakim PN Jakpus yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara
Hakim tertangkap kamera sedang senyum saat melihat Sandra Dewi dan Harvey Moeis berpelukan (Foto: Tangkapan Layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menjatuhi vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 210 miliar subsider 2 tahun penjara terhadap terdakwa HM alias Harvey Moeis, pada Senin (6/1/2025). 

Vonis ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dihukum 12 tahun penjara, membayar denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar.

"KY menyadari bahwa putusan ini menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama pertimbangan hakim yang meringankan, seperti sopan dan memiliki tanggungan keluarga. Karena menjadi perhatian publik, KY memastikan perkara ini akan menjadi prioritas lembaga. KY akan terus menelusuri informasi dan data sedalam-dalamnya," ujar Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan resminya, Rabu 8 Januari 2025.

Menurut Mukti Fajar, KY akan memproses laporan yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian analisis dan akan dimulai pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor.

"KY dalam menjalankan tugasnya terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung. KY juga telah berkirim surat untuk bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai kepala Negara untuk membahas berbagai problematika peradilan," pungkas Mukti Fajar.

Sekadar informasi, Senin (23/12/2024), majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan terdakwa HM terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. 

Kasus ini juga melibatkan terdakwa lain, yaitu SG selaku Komisaris PT SIP, RI selaku Direktur Utama PT SBS, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, S selaku Direktur Utama PT RBT, R selaku General Manager PT TIN dan HL yang merupakan pengusaha.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161914//tom_lembong-p0s6_large.jpg
Datangi KY, Tom Lembong: Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Tipikor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152065//direktur_penuntutan_jampidsus_kejagung_ri_sutikno-AI0n_large.JPG
Soal Putusan MA Terkait Kasus Timah Harvey Moeis, Ini Tanggapan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151727//ma_tolak_kasasi_harvey_moeis_tetap_dihukum_20_tahun_penjara-NZeO_large.jpg
MA Tolak Kasasi Harvey Moeis, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/337/3140616//komisi_yudisial-TDf3_large.jpg
Baru Empat Bulan, KY Terima 401 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133183//ilustrasi_komisi_yudisial-7jPe_large.jpg
MA Mutasi Besar-besaran, Ini Kata Komisi Yudisial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131077//ilustrasi_komisi_yudisial-Gd0f_large.jpg
161 Calon Hakim Agung dan 18 Hakim Ad Hoc Lolos Seleksi Administrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement