Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa di MK Dapat Ditetapkan Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |05:31 WIB
Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa di MK Dapat Ditetapkan Hari Ini
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 yang tidak menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat segera ditetapkan pada hari ini (9/1/2025). 

“Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan pasangan calon terpilih menyesuaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK,” tulis Humas KPU dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025). 

KPU pun mengungkapkan MK telah merilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dimana, MK meregistrasi sebanyak 310 perkara, terdiri dari 23 perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur yang tersebar di 16 Provinsi, 238 perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati, serta 49 perkara PHP Walikota dan Wakil Walikota yang tersebar di 233 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data BRPK tersebut, KPU mencatat sebanyak 21 Provinsi/KIP Aceh dan 275 Kabupaten/Kota tidak terdapat permohonan PHP di MK. 

“Sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada daerah-daerah tersebut dapat melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon terpilih untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, pada tanggal 9 Januari 2025,” ujar KPU.

Di sisi lain, untuk daerah yang menghadapi sengketa PHP, MK telah memulai sidang pemeriksaan pendahuluan pada 8 Januari 2025. Sidang akan berlangsung hingga 16 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban KPU sebagai pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu, yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 17 Januari hingga 4 Februari 2025. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171400//roy_suryo-QOsU_large.jpg
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170320//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-rbSh_large.jpg
Breaking News! KPU Batalkan Aturan Ijazah Capres-Cawapres yang Tak Boleh Dibuka Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170247//rifqinizamy-bGEC_large.jpg
DPR Kritik KPU: Dokumen Syarat Capres-Cawapres Harusnya Dibuat Sebelum Tahapan Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091//prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement