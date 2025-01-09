Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ditjen Imigrasi Tangkap WN Amerika, Buronan US Marshals

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |10:03 WIB
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangkap warga negara Amerika yang menjadi buronan US Marshals. 

Berdasarkan informasi yang diterima, buronan tersebut terjerat kasus eksploitasi seksual pada anak hingga kepemilikan pornografi di bawah umur. 

Namun, belum diketahui identitas hingga detail penangkapan buronan tersebut. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyebutkan, rilis penangkapan tersebut akan disampaikan hari ini. 

"Rencananya akan dirilis besok (hari ini)," kata Godam saat dihubungi pada Rabu (8/1/2025). 

Berdasarkan informasi yang diterima, rilis tersebut akan digelar sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Ditjen Imigrasi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
