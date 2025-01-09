Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim yang Vonis Harvey Moeis Dilaporkan, KY Bakal Periksa Sejumlah Pihak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |11:18 WIB
Hakim yang Vonis Harvey Moeis Dilaporkan, KY Bakal Periksa Sejumlah Pihak
Komisi Yudisial (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengungkap, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili sekaligus memberikan vonis 6,5 tahun kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Rbk tengah dilaporkan. Laporan terhadap pelanggaran kode etik itu diterima pada Senin 6 Januari 2025.

"Komisi Yudisial telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, terhadap majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut pada Senin, 6 Januari 2025," kata Anggota KY, Mukti Fajar Nur Dewata, Kamis (9/1/2025).

Fajar memastikan, Komisi Yudisial tengah memproses laporan yang diterima. Komisi Yudisial juga tak menutup kemungkinan akan memeriksa beberapa pihak terkait termasuk pemanggilan terhadap para hakim.

"KY memproses dan melakukan tahap penyelesaian analisis dan akan dimulai pemeriksaan beberapa pihak terkait. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161914//tom_lembong-p0s6_large.jpg
Datangi KY, Tom Lembong: Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Tipikor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152065//direktur_penuntutan_jampidsus_kejagung_ri_sutikno-AI0n_large.JPG
Soal Putusan MA Terkait Kasus Timah Harvey Moeis, Ini Tanggapan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151727//ma_tolak_kasasi_harvey_moeis_tetap_dihukum_20_tahun_penjara-NZeO_large.jpg
MA Tolak Kasasi Harvey Moeis, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/337/3140616//komisi_yudisial-TDf3_large.jpg
Baru Empat Bulan, KY Terima 401 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133183//ilustrasi_komisi_yudisial-7jPe_large.jpg
MA Mutasi Besar-besaran, Ini Kata Komisi Yudisial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131077//ilustrasi_komisi_yudisial-Gd0f_large.jpg
161 Calon Hakim Agung dan 18 Hakim Ad Hoc Lolos Seleksi Administrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement