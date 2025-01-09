Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahok Tiba di Gedung Merah Putih KPK, Ngaku Diperiksa Terkait Kasus LNG Pertamina

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |11:44 WIB
Ahok Tiba di Gedung Merah Putih KPK, <i>Ngaku</i> Diperiksa Terkait Kasus LNG Pertamina
Ahok diperiksa KPK terkait LNG Pertamina (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (9/1/2025). 

Pantauan di lokasi, Ahok tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 11.14 WIB dengan mengenakan batik. Saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, eks Komisaris Utama Pertamina itu mengaku akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus LNG. 

"Buat saksi untuk perushaan LNG Pertamina," kata Ahok sambil berjalan memasuki lobi Gedung Merah Putih KPK. 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina. 

"Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat ke menteri BUMN juga waktu itu," sambungnya. 

Ahok kemudian menuju meja resepsionis guna keperluan administrasi. Setelah itu, Ahok langsung menuju ke lantai dua di mana ruangan pemeriksaan berada. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ahok LNG Pertamina KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176799//kpk-yivC_large.jpg
Eks Dirut Antam Beberkan Proses Kerja Sama Pengelolaan Anoda Logam ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176754//gedung_kpk-DQgl_large.jpg
KPK soal 57 Mantan Pegawai Ingin Kembali Bertugas: Tunggu Proses di KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176740//kpk-Ujt2_large.jpg
Eks Dirut Taspen Ajukan Banding, KPK Siapkan Kontra Memori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176505//ahok-FqU6_large.jpg
Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176472//anggota_dprd_mojokerto_diperiksa_kpk-gtfN_large.jpg
Kasus Korupsi Kuota Haji, Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176246//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WbYG_large.jpg
KPK: Pejabat Kementerian hingga Pemda Kerap Gunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement