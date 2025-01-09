Ahok Tiba di Gedung Merah Putih KPK, Ngaku Diperiksa Terkait Kasus LNG Pertamina

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (9/1/2025).

Pantauan di lokasi, Ahok tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 11.14 WIB dengan mengenakan batik. Saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, eks Komisaris Utama Pertamina itu mengaku akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus LNG.

"Buat saksi untuk perushaan LNG Pertamina," kata Ahok sambil berjalan memasuki lobi Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat ke menteri BUMN juga waktu itu," sambungnya.

Ahok kemudian menuju meja resepsionis guna keperluan administrasi. Setelah itu, Ahok langsung menuju ke lantai dua di mana ruangan pemeriksaan berada.