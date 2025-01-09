Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Temui PM Ibrahim hingga Makan Siang Bareng di Rumah Tangsi Malaysia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |11:56 WIB
Momen Prabowo Temui PM Ibrahim hingga Makan Siang Bareng di Rumah Tangsi Malaysia
Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim saat makan siang bersama (foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, 9 Januari 2025, di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Tiba di bangunan arsitektur bernuansa budaya, Presiden Prabowo disambut dengan hangat oleh PM Anwar yang mencerminkan eratnya hubungan personal di antara kedua pemimpin negara. 

Selanjutnya, Presiden Prabowo dan PM Anwar berjalan masuk menuju beranda Rumah Tangsi untuk melihat salah satu _landmark_ dari Malaysia yaitu Menara Petronas. 

Di dalam Rumah Tangsi, Presiden Prabowo disuguhkan dengan sejumlah karya seni dari seniman Malaysia yang menggambarkan hubungan kebudayaan dan sejarah Malaysia. Gelaran karya seni ini tergabung dalam sebuah eksibisi mini yang bertema "Merentasi Samudera: Ikatan Sejati, Alunan Warisan." 

 

1 2
      
