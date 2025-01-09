Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Bakal Semir Hitam Rambutnya Jelang Penuhi Panggilan KPK

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |15:28 WIB
Hasto Bakal Semir Hitam Rambutnya Jelang Penuhi Panggilan KPK
Hasto Kristiyanto bakal semir hitam rambutnya jelang panggilan KPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku telah memiliki persiapan khusus sebelum memenuhi pemanggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin, 13 Januari 2025.

"Kalau ada yang nanya persiapan apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam," kata Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Hasto berkelakar memiliki alasan yang membuat dirinya menyemir hitam rambutnya tersebut jelang mendatangi kantor lembaga antirasuah tersebut.

"Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum, dan ini kata Pak Djarot juga saya menjadi lebih muda," ujarnya dengan gelak tawa.

Sebelumnya, Hasto memastikan akan memenuhi pemanggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 13 Januari mendatang.

Hasto menyampaikan dirinya sudah menerima surat panggilan tersebut. Dia mengaku diundang datang ke KPK sekira pukul 10.00 WIB.

"Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengam sebaik-baiknya," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
PDIP KPK Hasto Kristiyanto
