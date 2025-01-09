Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tak Undang Prabowo di Acara HUT Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |16:18 WIB
PDIP Tak Undang Prabowo di Acara HUT Besok
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (kanan). Foto: Okezone/Felldy Utama.
A
A
A

JAKARTA - PDI-Perjuangan tidak akan mengundang pihak eksternal, termasuk Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang digelar di sekolah partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025, besok.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat dalam jumpa pers terkait persiapan peringatan HUT ke-52 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025). 

"Terkait undangan, HUT partai ini karena acara sederhana kita tidak mengundang wakil pemerintah, kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya," kata Djarot.

Djarot memandang agenda HUT PDIP merupakan acara internal partai. Sehingga momentum itu akan digunakan sebagai bentuk refleksi partai.

Sementara, kata dia, Prabowo baru akan diundang dalam agenda kongres PDIP. "Karena Pak Prabowo itu, Insya Allah kita akan mengundang pada saat menjelang Kongres Partai. Karena acara HUT partai itu untuk internal partai kita, sebagai media kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri, serta merancang berbagai macam kegiatan yang langsung menyentuh kepada rakyat. Dan kita lakukan secara sederhana, makanya dilakukan di sekolah partai," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
