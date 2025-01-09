Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT PDIP Digelar Besok di Sekolah Partai, Ini Alasannya!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |16:24 WIB
HUT PDIP Digelar Besok di Sekolah Partai, Ini Alasannya!
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar pembukaan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 9 Januari 2025 besok. 

"Pembukaan seluruh rangkaian peringatan HUT partai tersebut, akan dipusatkan di sekolah partai,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Hasto menyampaikan , kegiatan HUT ke-52 PDIP digelar di Sekolah Partai lantaran memiliki makna sebagai tempat proses pendidikan politik dan membangun kesadaran rakyat.

Tak hanya itu, kegiatan HUT ini menjadi salah satu cara bagi partai mengorganisir kekuatan rakyat untuk semakin kokoh. Oleh karenanya, Hasto menyampaikan bahwa kegiatan ini akan digelar secara sederhana.

"Dilakukan secara sederhana, khidmat, penuh semangat nasionalisme, patriotisme, dan mengakar kuat di dalam sejarah perjuangan bangsa serta wajah kebudayaan yang terus ditampilkan oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

 

