HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Menkum, Angela Tanoesoedibjo dan Pemred iNews Media Group Bahas Regulasi Agar Industri Media Tetap Sehat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |17:56 WIB
Bertemu Menkum, Angela Tanoesoedibjo dan Pemred iNews Media Group Bahas Regulasi Agar Industri Media Tetap Sehat
Chief Executive Office (CEO) iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo beserta jajaran Pemimpin Redaksi (Pemred) iNews Media Group bersilaturahmi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Office (CEO) iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo beserta jajaran Pemimpin Redaksi (Pemred) iNews Media Group bersilaturahmi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Pertemuan itu salah satunya membahas agar pemerintah terus mengawal industri media agar tetap sehat.

Dalam pertemuan itu, Angela terlihat memaparkan bagaimana tantangan-tanganan yang dihadapi industri media di tengah perkembangan teknologi.

"Kami menyampaikan apresiasi karena banyak hal yang sudah terus dikawal bersama-sama agar industri media kita tetap sehat tentunya dengan berbagai tantangan teknologi," ungkap Angela di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (9/1/2025).

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo ini berharap agar pemerintah menciptakan regulasi yang memadai demi industri media. Ia meyakini bahwa regulasi pemerintah dapat memberikan keseimbangan agar industri media menjadi sumber terpercaya dan tumbuh di Indonesia.

"Kita bisa mencari keseimbangan agar media bisa terus menjadi sumber yang terpercaya dan bagaimana media sosial bertumbuh di Indonesia," tambahnya.

 

