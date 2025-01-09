Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kantongi Info, PDIP Sebut Hasto Bakal Ditahan Sebelum Kongres

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |19:06 WIB
Kantongi Info, PDIP Sebut Hasto Bakal Ditahan Sebelum Kongres
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut bahwa pihaknya telah mendapat informasi jika Sekjennya, Hasto Kristiyanto akan segera ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang pelaksanaan Kongres PDIP 2025.

Hal ini diungkapkan Ronny dalam jumpa pers terkait perkembangan kasus hukum yang menyeret Sekjennya hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

"Yang ingin kami sampaikan ke publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Terkait dengan informasi ditahannya Hasto ini, dia menduga tujuannya untuk mengganggu prosesnya konsolidasi PDIP. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan presiden Joko Widodo dan apparatusnya di penghujung kekuasaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement