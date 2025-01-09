Kantongi Info, PDIP Sebut Hasto Bakal Ditahan Sebelum Kongres

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut bahwa pihaknya telah mendapat informasi jika Sekjennya, Hasto Kristiyanto akan segera ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang pelaksanaan Kongres PDIP 2025.

Hal ini diungkapkan Ronny dalam jumpa pers terkait perkembangan kasus hukum yang menyeret Sekjennya hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

"Yang ingin kami sampaikan ke publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Terkait dengan informasi ditahannya Hasto ini, dia menduga tujuannya untuk mengganggu prosesnya konsolidasi PDIP. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan presiden Joko Widodo dan apparatusnya di penghujung kekuasaan.