Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Langkah Menhut Identifikasi Hutan untuk Ketahanan Pangan Diapresiasi, Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Berkelanjutan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |19:48 WIB
Langkah Menhut Identifikasi Hutan untuk Ketahanan Pangan Diapresiasi, Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Berkelanjutan
Menhut Raja Juli Antoni (Foto : istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Inisiatif Kementerian Kehutanan mengidentifikasi potensi sektor kehutanan guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

KADIN Regenerative Forest Business Hub (RFBH), mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi tersebut jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan. 

Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, KADIN menilai sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Project Leader KADIN RFBH, Rumantara, seperti dikutip, Kamis (9/1/2025).

Untuk diketahui, KADIN RFBH, adalah task force khusus yang dibentuk KADIN Indonesia yang bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan tersebut membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175861//anindya-V8W0_large.jpg
RI Berpotensi Jadi Eksportir Kredit Karbon Terbesar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813//ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175377//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-AwSg_large.jpg
Jenderal Sigit Ungkap 'Jurus Andalan' Polri Wujudkan Ketahanan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949//kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175//ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407//ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement