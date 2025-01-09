Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Temui Anwar Ibrahim, Ingin Indonesia dan Malaysia Semakin Maju

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |19:53 WIB
Prabowo Temui Anwar Ibrahim, Ingin Indonesia dan Malaysia Semakin Maju
Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menemui Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, (9/1/2025). Keduanya juga makan siang bareng di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Prabowo dan PM Anwar ingin Indonesia dan Malaysia bisa semakin maju dan sejahtera.

"Mengenai bahasan detailnya hanya beliau berdua yang tahu. Intinya kedua pemimpin ingin kedua negara semakin maju, kuat dan sejahtera," kata Teddy kepada wartawan.

Teddy menyebut bahwa Prabowo dan PM Anwar sudah seperti sahabat lama dikala senang dan susah. "Kan Presiden Prabowo dan PM Anwar itu dua sahabat lama, di kala senang dan di kala sulit," tuturnya.

Pertemuan Berlangsung 1,5 Jam

Teddy juga mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan Anwar berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam.

"Untuk melaksanakan pertemuan pribadi, sekaligus makan siang dengan PM Anwar Ibrahim. Tadi itu pertemuan sembari makan siang dilakukan secara tertutup, sekitar 1,5 jam," ungkapnya.

PM Anwar, kata Teddy, juga turut mengantarkan Prabowo ke bandara usai pertemuan tersebut.

"Setelah itu, PM Anwar mengantar Presiden Prabowo, dalam satu mobil ke bandara hampir 1 jam perjalanan," katanya.

 

