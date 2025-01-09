Novel Baswedan Datangi Gedung Merah Putih KPK, Ada Apa?

JAKARTA - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia bersama Kasatgasus Pencegahan Korupsi Polri, Heri Muryanto.

Novel menjelaskan, kehadirannya ini untuk beraudiensi dengan Pimpinan Lembaga Antirasuah.

"Tadi audiensi dengan Ketua KPK, kami yang hadir Kasatgasus Heri Muryanto, saya selaku Wakasatgasus dan dua rekan lainnya," kata Novel saat dihubungi melalui pesan singkat.

Menurutnya, audiensi ini merupakan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang optimalisasi penerimaan negara.

"Harapannya kedepan bisa bekerja sama juga dengan KPK. Selain tentunya kerjasama yang telah kami lakukan dengan beberapa Kementerian lain dalam upaya mendukung agenda pemerintah untuk mencegah kebocoran penerimaan negara," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)