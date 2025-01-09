Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PM Anwar Ibrahim Ajak Prabowo Makan Siang hingga Mengantar ke Bandara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |20:58 WIB
PM Anwar Ibrahim Ajak Prabowo Makan Siang hingga Mengantar ke Bandara
Presiden Prabowo Subianto bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menemui dan makan siang bareng Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, 9 Januari 2025, di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan Anwar berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam.

"Untuk melaksanakan pertemuan pribadi, sekaligus makan siang dengan PM Anwar Ibrahim. Tadi itu pertemuan sembari makan siang dilakukan secara tertutup, sekitar 1,5 jam," kata Teddy, Kamis (9/1/2025).

PM Anwar, kata Teddy, juga turut mengantarkan Prabowo ke bandara usai pertemuan tersebut. "Setelah itu, PM Anwar mengantar Presiden Prabowo, dalam satu mobil ke bandara hampir 1 jam perjalanan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, 9 Januari 2025, di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177033/prabowo_subianto-e3cC_large.jpg
Canda Prabowo Ngaku Lulusan Oxford-Harvard: Padahal Hanya ke Toko Buku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177032/prabowo_subianto-7eol_large.jpg
Prabowo: Korupsi seperti Kanker Stadium 4 Bisa Hancurkan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177028/prabowo_subianto-1Xlj_large.jpg
Prabowo Cerita Asal Usul MBG di Depan Steve Forbes, Dirancang sejak 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177021/prabowo-eNWb_large.jpg
Prabowo Dapat Ucapan Selamat Ulang Tahun dari Steve Forbes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176994/prabowo_subianto-r1oL_large.jpg
Prabowo dan Steve Forbes Dinner Bareng, Kompak Pakai Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176800/prabowo_subianto-RONn_large.jpg
Prabowo Siap Kirim Pasukan Kawal Perdamaian di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement