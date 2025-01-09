PM Anwar Ibrahim Ajak Prabowo Makan Siang hingga Mengantar ke Bandara

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menemui dan makan siang bareng Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, 9 Januari 2025, di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan Anwar berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam.

"Untuk melaksanakan pertemuan pribadi, sekaligus makan siang dengan PM Anwar Ibrahim. Tadi itu pertemuan sembari makan siang dilakukan secara tertutup, sekitar 1,5 jam," kata Teddy, Kamis (9/1/2025).

PM Anwar, kata Teddy, juga turut mengantarkan Prabowo ke bandara usai pertemuan tersebut. "Setelah itu, PM Anwar mengantar Presiden Prabowo, dalam satu mobil ke bandara hampir 1 jam perjalanan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, 9 Januari 2025, di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia.