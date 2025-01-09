Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto: Seluruh Kader PDIP Ingin Megawati Jadi Ketum Lagi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |22:02 WIB
Hasto: Seluruh Kader PDIP Ingin Megawati Jadi Ketum Lagi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan seluruh kader partainya di seluruh daerah solid untuk meminta Megawati Soekarnoputri dapat menjadi ketua umum kembali di periode kepengurusan selanjutnya.

Hal ini dikatakan Hasto menjawab pertanyaan awak media saat disinggung apakah agenda Kongres nanti, Megawati kembali berpeluang menjadi ketua umum kembali.

Hasto menegaskan, seluruh kader masih memiliki keinginan tersebut, dan telah meminta kesediaan Presiden kelima RI itu.

"Mereka telah memohon Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum PDIP masa bakti 2025-2030," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

 

