Kunjungi Pindad, Menhan Dukung Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

BANDUNG – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi ke PT Pindad, Bandung pada Kamis, 9 Januari 2025. Kunjungan ini sebagai bentuk atensi terhadap industri pertahanan dalam negeri serta meninjau kesiapan PT Pindad menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa mendatang.

Menhan didampingi Irjen Kemhan RI, Letjen TNI Rui Duarte dan Kabaranahan Kemhan RI, Marsdya TNI Yusuf Jauhari. Rombongan disambut hangat Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa beserta jajaran Direksi.

Dalam arahannya, Menhan menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan mendukung penuh PT Pindad agar terus berkembang menjadi industri pertahanan negeri yang berkualitas. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional dan mampu bersaing dalam pasar global.

“PT Pindad saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari inovasi, kuantitas, kualitas dan pengembangan produksi. Kementerian Pertahanan akan terus memberikan dukungan penuh untuk perkembangan dan kemajuan Pindad. Tentunya Pindad sebagai salah satu industri pertahanan, harus mampu bertransformasi menjadi industri mandiri yang inovatif dan unggul dalam segala aspek,” katanya, dalam keterangan tertulis.

Menhan berharap, PT Pindad dapat terus konsisten dalam meningkatkan tren positif jangka panjang.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad, Sigit Santosa menyampaikan rasa hormat dan bangga atas kunjungan Menhan serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan. Sigit Santosa menyebutkan, dukungan serta atensi pemerintah merupakan salah satu faktor pendorong bagi PT Pindad untuk terus bertumbuh menjadi industri pertahanan yang kompeten.

“Pindad tentunya siap untuk bertransformasi sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menhan RI, terutama dalam hal peningkatan kekuatan industri pertahanan secara pesat dalam kurun waktu 5 tahun kedepan,” kata Sigit.