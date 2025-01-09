Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Pindad, Menhan Dukung Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |22:49 WIB
Kunjungi Pindad, Menhan Dukung Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi PT Pindad (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

BANDUNG Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi ke PT Pindad, Bandung pada Kamis, 9 Januari 2025. Kunjungan ini sebagai bentuk atensi terhadap industri pertahanan dalam negeri serta meninjau kesiapan PT Pindad menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa mendatang.

Menhan didampingi Irjen Kemhan RI, Letjen TNI Rui Duarte dan Kabaranahan Kemhan RI, Marsdya TNI Yusuf Jauhari. Rombongan disambut hangat Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa beserta jajaran Direksi.

Dalam arahannya, Menhan menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan mendukung penuh PT Pindad agar terus berkembang menjadi industri pertahanan negeri yang berkualitas. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional dan mampu bersaing dalam pasar global.

“PT Pindad saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari inovasi, kuantitas, kualitas dan pengembangan produksi. Kementerian Pertahanan akan terus memberikan dukungan penuh untuk perkembangan dan kemajuan Pindad. Tentunya Pindad sebagai salah satu industri pertahanan, harus mampu bertransformasi menjadi industri mandiri yang inovatif dan unggul dalam segala aspek,” katanya, dalam keterangan tertulis.

Menhan berharap, PT Pindad dapat terus konsisten dalam meningkatkan tren positif jangka panjang.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad, Sigit Santosa menyampaikan rasa hormat dan bangga atas kunjungan Menhan serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan. Sigit Santosa menyebutkan, dukungan serta atensi pemerintah merupakan salah satu faktor pendorong bagi PT Pindad untuk terus bertumbuh menjadi industri pertahanan yang kompeten.

“Pindad tentunya siap untuk bertransformasi sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menhan RI, terutama dalam hal peningkatan kekuatan industri pertahanan secara pesat dalam kurun waktu 5 tahun kedepan,” kata Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147017/menhan-BOfn_large.jpg
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Purnawirawan TNI-Polri di Kantornya, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/337/3118413/ratusan_maung_mv3_dibagikan_ke_tni_dan_polri-36EG_large.jpeg
Ratusan Maung MV3 Dibagikan ke TNI-Polri, Menhan: Untuk Jaga Kedaulatan-Keamanan NKRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111642/ketua_harian_dewan_pertahanan_nasional_sekaligus_menteri_pertahanan_sjafrie_sjamsoeddin-XLgB_large.jpg
Punya 3 Deputi, DPN Berperan Rumuskan Kebijakan Pertahanan Negara Selama 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/337/3079163/sjafrie_sjamsoeddin-JS8i_large.jpg
Ikut Pelatihan Kabinet di Bukit Tidar, Sjafrie Sjamsoeddin Kenang Masa Muda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078404/menhan_sjafrie_sjamsoeddin_terima_dubes_china_wang_lutong-T7aA_large.jpg
Menhan Sjafrie Terima Dubes China, Sepakati Peningkatan Hubungan Bilateral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077115/prabowo-4HMf_large.jpg
Kisah Menegangkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Todongkan Pistol ke Perut Pasukan Elite Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement