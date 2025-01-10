Menhan Kunjungi PTDI, Dorong Percepatan Kontrak Efektif

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang diterima langsung oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan.

Gita mengatakan, dalam kunjungan tersebut, Sjafrie bakal mendorong percepatan efektif kontrak-kontrak yang sebelumnya telah diperoleh PTDI.

"Dan meminta agar PTDI betul-betul siap dalam menjalankan kontraknya, baik dari kesiapan SDM maupun sistemnya," kata Gita Amperiawan kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Dalam semangat visi pemerintahan baru, kata Gita, kunjungan Sjafrie ke PTDI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dan industri pertahanan, dalam mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia.

"Sebagai industri strategis nasional, PTDI memiliki peran vital dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi, pengembangan kapabilitas dan kapasitas produksi di bidang kedirgantaraan, sekaligus memperluas kontribusi Indonesia di sektor dirgantara global," katanya.



Adapun pada kunjungan kali ini, Sjafrie meninjau progress produksi satu unit pesawat CN235-220 Military Transport (serial number N71) untuk end user TNI AL, dan pesawat NC212i untuk end user TNI AU.

"Serta mengunjungi hanggar N219 dan meninjau langsung pesawat karya anak bangsa yang telah memperoleh kontrak pengadaan sebanyak enam unit oleh Kemhan RI untuk end user TNI AD, sebagai salah satu kontrak yang akan diupayakan percepatan efektifnya," katanya.